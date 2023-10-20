В Сочи перед судом предстанут обвиняемые в обмане покупателей квартир

В Сочи завершено расследование по делу о мошенничестве в сделках с недвижимостью. Перед судом предстанут обвиняемые в обмане покупателей квартир на 59 млн рублей.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, двое жителей Красноярского края 32 и 25 лет продавали чужие квартиры в Адлерском районе, представляясь их владельцами.

В результате действий злоумышленников пострадали 12 человек.

В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест.

Ранее сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве с 27 потерпевшими.