В Сочи перед судом предстанут обвиняемые в обмане покупателей квартир
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Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Как рассказали в ведомстве, двое жителей Красноярского края 32 и 25 лет продавали чужие квартиры в Адлерском районе, представляясь их владельцами.
В результате действий злоумышленников пострадали 12 человек.
В настоящее время обвиняемые находятся под подпиской о невыезде, на их имущество наложен арест.
Ранее сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве с 27 потерпевшими.