В Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве с 27 потерпевшими

Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего генерального директора коммерческой организации к четырём годам и 10 месяцам заключения за мошенничество. От его действий пострадали 27 человек.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Как заявили в ведомстве, 46-летний местный житель с 2016-го по 2018 год занимался изготовлением дверей и фурнитуры. В ходе ведения своего бизнеса он получал деньги от заказчиков, но свои обязательства не выполнял.

Ущерб оценивается на сумму более 2,3 млн рублей. Помимо лишения свободы, осуждённый должен будет выплатить потерпевшим более 1,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Кировской области перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в отношении 17 человек.