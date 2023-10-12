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В Кировской области перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в отношении 17 человек

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В Кировской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в мошенничестве.
В Кировской области перед судом предстанет обвиняемый в мошенничестве в отношении 17 человек
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  • © Tetra Images

Об этом сообщает istochnik.online со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что в 2020—2022 годах мужчина знакомился с потерпевшими в Москве и Кировской области. Он представлялся гражданином Германии с вымышленным именем и утверждал, что является успешным бизнесменом.

Мужчина предлагал оплатить его услуги по покупке за границей подержанных автомобилей или вложиться в совместный бизнес. Кроме того, он солгал 13 женщинам, заявляя о планах создать семью.

Сумма материального ущерба — более 7,2 млн рублей. В общей сложности мужчина обманул 17 человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала 2023 года зарегистрировали 35 преступлений со стороны представителей и организаторов финансовых пирамид.

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