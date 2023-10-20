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Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии

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Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата Росгвардии.
Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии
  • Gettyimages.ru

Указ опубликован на сайте правовой информации. 

Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата ведомства устанавливается на уровне 2297 единиц без учёта персонала по охране и обслуживанию зданий.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как отмечает ТАСС, до этого предельная численность штата центрального аппарата Росгвардии была на уровне 2100 единиц.

Ранее Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику.

В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.

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