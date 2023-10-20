Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии
- Gettyimages.ru
Указ опубликован на сайте правовой информации.
Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата ведомства устанавливается на уровне 2297 единиц без учёта персонала по охране и обслуживанию зданий.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Как отмечает ТАСС, до этого предельная численность штата центрального аппарата Росгвардии была на уровне 2100 единиц.
Ранее Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику.
В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.