Путин подписал указ об увеличении штата центрального аппарата Росгвардии

Российский президент Владимир Путин подписал указ об увеличении предельной штатной численности центрального аппарата Росгвардии.

Указ опубликован на сайте правовой информации.

Согласно документу, предельная штатная численность центрального аппарата ведомства устанавливается на уровне 2297 единиц без учёта персонала по охране и обслуживанию зданий.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Как отмечает ТАСС, до этого предельная численность штата центрального аппарата Росгвардии была на уровне 2100 единиц.

Ранее Путин подписал закон о праве Росгвардии иметь на вооружении тяжёлую технику.

В июне представитель Росгвардии Василий Грибакин отметил, что тяжёлая техника на вооружении у ведомства позволит ему эффективнее действовать в ходе спецоперации на Украине.