В Ассоциации операторов микромобильности дали совет на случай ДТП с самокатом

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман посоветовала в случае ДТП с электросамокатом запомнить его цвет и зафиксировать время и место ДТП.

В случае ДТП с СИМ (средством индивидуальной мобильности) предполагается административная ответственность, в тяжёлых случаях — уголовная, сообщила она в пресс-центре НСН.

«Инструкция следующая: если в человека или в машину въехал прокатный самокат, то мы фиксируем его цвет, если возможно, то фиксируем его номер. Если номер зафиксировать не получается, то цвета, времени и места будет достаточно», — заявила Эрдман.

По её словам, делу дадут ход даже в том случае, если нарушитель скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России в сентябре прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).