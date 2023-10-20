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В Ассоциации операторов микромобильности дали совет на случай ДТП с самокатом

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Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман посоветовала в случае ДТП с электросамокатом запомнить его цвет и зафиксировать время и место ДТП.
В Ассоциации операторов микромобильности дали совет на случай ДТП с самокатом
  • Gettyimages.ru

В случае ДТП с СИМ (средством индивидуальной мобильности) предполагается административная ответственность, в тяжёлых случаях — уголовная, сообщила она в пресс-центре НСН.

«Инструкция следующая: если в человека или в машину въехал прокатный самокат, то мы фиксируем его цвет, если возможно, то фиксируем его номер. Если номер зафиксировать не получается, то цвета, времени и места будет достаточно», — заявила Эрдман.

По её словам, делу дадут ход даже в том случае, если нарушитель скрылся с места происшествия.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России в сентябре прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

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