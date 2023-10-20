Узнать больше

В Ассоциации операторов микромобильности напомнили о важности культуры вождения

Короткая ссылка
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила мнение, что с ростом культуры вождения пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизится число происшествий на дорогах.
В Ассоциации операторов микромобильности напомнили о важности культуры вождения
  • Gettyimages.ru

Каждый человек на СИМ должен понимать, что он в гостях и приоритет у пешехода, сообщила она в пресс-центре НСН.

«Не надо звонить в звоночек, подрезать, обгонять, мы здесь в гостях. Культура вождения у нас пока только формируется. Отсутствие культуры значительно влияет на количество ДТП», — констатировала Эрдман.

По её словам, операторы средств мобильности ещё в 2019 году выработали правила езды на них, они легли в основу поправок в ПДД.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России в сентябре прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить