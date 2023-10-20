В Ассоциации операторов микромобильности напомнили о важности культуры вождения

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман выразила мнение, что с ростом культуры вождения пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) снизится число происшествий на дорогах.

Каждый человек на СИМ должен понимать, что он в гостях и приоритет у пешехода, сообщила она в пресс-центре НСН.

«Не надо звонить в звоночек, подрезать, обгонять, мы здесь в гостях. Культура вождения у нас пока только формируется. Отсутствие культуры значительно влияет на количество ДТП», — констатировала Эрдман.

По её словам, операторы средств мобильности ещё в 2019 году выработали правила езды на них, они легли в основу поправок в ПДД.

Ранее сообщалось, что в Общественной палате России в сентябре прошёл круглый стол, посвящённый вопросам безопасности пешеходов и водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ).