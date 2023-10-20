Узнать больше

Аэропорт Омска обслужил 1,3 млн пассажиров с начала года

Короткая ссылка
В аэропорту Омска рассказали, что с начала 2023 года обслужены 1,3 млн человек, что на 85% выше показателей за аналогичный период 2022 года.
Аэропорт Омска обслужил 1,3 млн пассажиров с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-центр аэропорта.

По итогам работы за период с января по сентябрь 2023 года аэропорт обслужил в общей сложности 6,6 тыс. самолётов, что на 7,7% выше показателей того же периода в 2022 году.

Полёты на внутренних линиях совершили 1,2 млн человек, за границу — 94,2 тыс.

Также стало известно, что в аэропорту Ижевска приступили к монтажу кровли нового здания, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова.

Как отметил чиновник, после окончания работ фасад аэропорта приобретёт форму, за которую проголосовали жители региона.

Ранее сообщалось, что аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить