Аэропорт Омска обслужил 1,3 млн пассажиров с начала года

В аэропорту Омска рассказали, что с начала 2023 года обслужены 1,3 млн человек, что на 85% выше показателей за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-центр аэропорта.

По итогам работы за период с января по сентябрь 2023 года аэропорт обслужил в общей сложности 6,6 тыс. самолётов, что на 7,7% выше показателей того же периода в 2022 году.

Полёты на внутренних линиях совершили 1,2 млн человек, за границу — 94,2 тыс.

Также стало известно, что в аэропорту Ижевска приступили к монтажу кровли нового здания, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Удмуртии Ярослава Семёнова.

Как отметил чиновник, после окончания работ фасад аэропорта приобретёт форму, за которую проголосовали жители региона.

Ранее сообщалось, что аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года.