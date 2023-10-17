Аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года
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Об этом сообщает «Янтарный край».
Пассажиропоток внутри страны составил более 3,3 млн человек, международными рейсами воспользовались 82,6 тыс.
Грузооборот за этот же период 2023 года увеличился на 31,7% и составил чуть более 8 тыс. т.
Также стало известно, что пассажиропоток аэропорта Волгограда с января по сентябрь 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».
На внутренних линиях обслужили 1,1 млн человек, на международных — 53,6 тыс. Было выполнено 9703 рейса.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек с начала года.