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Аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года

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Калининградский аэропорт Храброво за январь — сентябрь 2023 года принял 3,4 млн пассажиров. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © baona

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пассажиропоток внутри страны составил более 3,3 млн человек, международными рейсами воспользовались 82,6 тыс.

Грузооборот за этот же период 2023 года увеличился на 31,7% и составил чуть более 8 тыс. т.

Также стало известно, что пассажиропоток аэропорта Волгограда с января по сентябрь 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».

На внутренних линиях обслужили 1,1 млн человек, на международных — 53,6 тыс. Было выполнено 9703 рейса.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек с начала года.

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