Аэропорт Калининграда обслужил 3,4 млн пассажиров с начала года

Калининградский аэропорт Храброво за январь — сентябрь 2023 года принял 3,4 млн пассажиров. Это на 15,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Пассажиропоток внутри страны составил более 3,3 млн человек, международными рейсами воспользовались 82,6 тыс.

Грузооборот за этот же период 2023 года увеличился на 31,7% и составил чуть более 8 тыс. т.

Также стало известно, что пассажиропоток аэропорта Волгограда с января по сентябрь 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передаёт «Агентство Бизнес Новостей».

На внутренних линиях обслужили 1,1 млн человек, на международных — 53,6 тыс. Было выполнено 9703 рейса.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток между Петербургом и Калининградом превысил 1 млн человек с начала года.