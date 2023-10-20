Депутат Гарин заявил о росте числа ДТП с участием электросамокатов на 181% за полгода

Депутат Госдумы, член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин заявил, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за последние полгода выросло.

«Средства индивидуальной мобильности всё более популярны у наших граждан. При этом мы видим, к сожалению, что идёт большой рост по количеству ДТП, которые совершаются с СИМ. Если мы посмотрим итоги этого и прошлого года, то рост ДТП в этом году почти в два раза, то есть 181% к уровню прошлого года, если мы говорим по полугодию», — отметил он в беседе с НСН.

По его словам, число пострадавших выросло за этот же период на 183%.

Как отметил Гарин, задача властей — сделать так, чтобы количество ДТП снижалось.

Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования СИМ. В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.