Депутат Гарин заявил о росте числа ДТП с участием электросамокатов на 181% за полгода
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«Средства индивидуальной мобильности всё более популярны у наших граждан. При этом мы видим, к сожалению, что идёт большой рост по количеству ДТП, которые совершаются с СИМ. Если мы посмотрим итоги этого и прошлого года, то рост ДТП в этом году почти в два раза, то есть 181% к уровню прошлого года, если мы говорим по полугодию», — отметил он в беседе с НСН.
По его словам, число пострадавших выросло за этот же период на 183%.
Как отметил Гарин, задача властей — сделать так, чтобы количество ДТП снижалось.
Ранее член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артём Шейкин заявил о разработке законопроекта с изменениями в КоАП, которые связаны с вопросами регулирования СИМ. В осеннюю сессию документ планируется внести в Госдуму.