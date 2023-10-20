Кадыров назвал болезненной потерей смерть журналиста Каримова

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал огромной и болезненной потерей смерть журналиста, своего бывшего пресс-секретаря Альви Каримова.

Глава Чечни отметил, что в последние годы журналист тяжело болел, но стойко боролся с недугом и находил в себе силы продолжать работу над очередной книгой.

«Его кончина — это огромная и болезненная потеря... Для меня он прежде всего был выдающимся сыном чеченского народа, который с первых дней показал себя преданным и верным соратником моего любимого отца», — написал Кадыров в Telegram.

Бывший пресс-секретарь главы Чечни Рамзана Кадырова Альви Каримов скончался в возрасте 73 лет.

Причина смерти Каримова не называется.

10 октября стало известно, что скончался глава городского округа Подольск Московской области Дмитрий Жариков.