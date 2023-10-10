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Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков

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Скончался глава городского округа Подольск Московской области Дмитрий Жариков. 9 ноября ему должно было исполниться 48 лет.
Умер глава подмосковного Подольска Дмитрий Жариков
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

Жариков был уроженцем Тульской области. С 1997 по 2007 год работал в военной прокуратуре, до 2009-го руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона, затем перешёл в администрацию Подольска, где работал на руководящих должностях.

В январе 2022 года занял должность замглавы администрации городского округа Подольск. Пост главы округа занимал с 9 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что бывший министр экономики России Евгений Ясин, занимавший пост в 1990-х годах, скончался в возрасте 89 лет.

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