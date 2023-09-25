Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин

Бывший министр экономики России Евгений Ясин, занимавший пост в 1990-х годах, скончался в возрасте 89 лет.

Как сообщает РБК, об этом в своих соцсетях сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Портал уточняет, что Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов: работал над программами изменений как в позднесоветский, так и в ельцинский период, был министром экономики в 1994—1997 годах.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни.