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Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин

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Бывший министр экономики России Евгений Ясин, занимавший пост в 1990-х годах, скончался в возрасте 89 лет.
Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин
  • РИА Новости

Как сообщает РБК, об этом в своих соцсетях сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.

Портал уточняет, что Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов: работал над программами изменений как в позднесоветский, так и в ельцинский период, был министром экономики в 1994—1997 годах.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни.

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