Умер экс-министр экономики России Евгений Ясин
- РИА Новости
Как сообщает РБК, об этом в своих соцсетях сообщил писатель, телеведущий и бывший профессор ВШЭ Александр Архангельский.
Портал уточняет, что Ясин стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов: работал над программами изменений как в позднесоветский, так и в ельцинский период, был министром экономики в 1994—1997 годах.
Ранее сообщалось, что бывший руководитель администрации Бориса Ельцина Сергей Филатов скончался на 88-м году жизни.