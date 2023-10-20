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Песков заявил, что в России не проводят кампаний по преследованию граждан США

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в России не проводят кампаний по преследованию граждан США.
Песков заявил, что в России не проводят кампаний по преследованию граждан США
  • РИА Новости

«Нет. В России никакой кампании по преследованию граждан США нет. Абсолютно», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать задержание в Казани журналистки Алсу Курмашевой, обладающей российским и американским паспортами.

Представитель Кремля добавил, что в отношении нарушающих законодательство американских граждан принимаются законные меры.

По его словам, «другой какой-то кампании нет, и говорить об этом неуместно».

Ранее сообщалось, что Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство об аресте Курмашевой.

Как сообщает ТАСС, девушку, которая является редактором «Радио Свобода»*,  задержали по подозрению в уклонении от исполнения обязанностей иноагентов.

* «Радио Свобода» / «Радио Свободная Европа» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.

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