В подмосковной Балашихе нашли тело новорождённого в мусорном контейнере

В Балашихе Московской области обнаружено тело новорождённого в мусорном контейнере, информирует пресс-служба региональной прокуратуры.

«Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств обнаружения трупа новорождённого в городе Балашихе», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг, 19 октября, около 11:00 мск в мусорном контейнере, расположенном около одного из многоквартирных домов города, нашли тело ребёнка.

Мальчик был завернут в плед, видимых следов насильственной смерти на теле ребёнка не обнаружено.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Бурятии 12-летний мальчик погиб, играя во дворе дома, его засыпало грунтом.