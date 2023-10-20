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В Москве две тысячи предпринимателей за два года освоили профильные программы

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В Москве образовательные программы для предпринимателей, работающих в различных направлениях, прошли около 2 тыс. человек с 2021 года.
В Москве две тысячи предпринимателей за два года освоили профильные программы
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья».

Профильные программы помогают москвичам превратить свои увлечения в призвание, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.  

«Под руководством экспертов начинающие музыканты записывают первые композиции, а будущие мастера лёгкой промышленности осваивают новые профессии. Действующие представители отрасли в рамках курсов повышают уровень финансовой и юридической грамотности», — отметила она.

В числе популярных образовательных проектов в области креативных индустрий Сергунина назвала «Про.Креатус», «Фабрику музыки», «Фабрику легпрома», «Арт. Практикум», «Арт Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве организуют первый международный модный интенсив «Глобализация в индустрии моды. Локальные концепции в создании успешного глобального бренда». Он состоится в рамках форума BRICS+ Fashion Summit с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды.

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