В 38 регионах России пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских

В 38 субъектах России пресекли деятельность 42 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 138 тыс. патронов.

В сентябре в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы во взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили в 53 российских регионах 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия.