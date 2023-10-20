В 38 регионах России пресекли деятельность подпольных оружейных мастерских
«Пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту», — говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов изъяли 352 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 138 тыс. патронов.
В сентябре в ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы во взаимодействии с МВД и Росгвардией выявили в 53 российских регионах 217 подпольных изготовителей и продавцов оружия.