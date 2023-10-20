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В Москве спрос на обогреватели вырос на треть в начале октября

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В Москве в период с 1 по 9 октября спрос на обогреватели увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Москве спрос на обогреватели вырос на треть в начале октября
  • Gettyimages.ru

Такие данные «Москве 24» предоставили специалисты аналитического ресурса «Чек Индекс» (принадлежит компании «Платформа ОФД»).

Также выяснилось, что в столице в начале октября средний чек на обогреватели составлял 3323 рубля — на 6% выше, чем годом ранее.

В среднем по стране чек на такие приборы достиг 2127 рублей, что на 3% выше, чем в 2022 году. Вместе с тем число таких покупок выросло на 20%.

В топ по России вошли масляные радиаторы-обогреватели, кварцевые обогреватели, пластиковые тепловентиляторы. Большинство покупок — в ценовой категории масс-маркета (до 5 тыс. рублей).

Ранее сообщалось, что с наступлением осенне-зимнего периода россияне стали чаще покупать товары для дома, а также одежду и обувь.

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