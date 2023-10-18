Самыми популярными товарами осени в России стали аэрогрили и кроссовки

С наступлением осенне-зимнего периода россияне стали чаще покупать товары для дома, а также одежду и обувь.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-площадки «Мегамаркет».

Первое место в категории «Бытовая техника» заняли аэрогриль и сковороды. По сравнению с 2022 годом спрос на эти товары вырос на 129 и 198% соответственно. Далее идут утюги и миксеры с ростом на 106 и 37% соответственно.

Из «Товаров для дома» россияне активно покупали постельное бельё, соусники и тарелки.

Также с наступлением холодов жители России стали чаще приобретать одежду и обувь. В женском гардеробе самой популярной покупкой стала кожаная куртка. В выборе обуви мужчины отдали предпочтение кроссовкам и уггам.

Реже всего при подготовке к зиме россияне покупали варежки.

Ранее сообщалось, что в сентябре число заказов на готовую еду и продукты увеличилось на 10%.