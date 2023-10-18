Узнать больше

Самыми популярными товарами осени в России стали аэрогрили и кроссовки

Короткая ссылка
С наступлением осенне-зимнего периода россияне стали чаще покупать товары для дома, а также одежду и обувь.
Самыми популярными товарами осени в России стали аэрогрили и кроссовки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-площадки «Мегамаркет».

Первое место в категории «Бытовая техника» заняли аэрогриль и сковороды. По сравнению с 2022 годом спрос на эти товары вырос на 129 и 198% соответственно. Далее идут утюги и миксеры с ростом на 106 и 37% соответственно.

Из «Товаров для дома» россияне активно покупали постельное бельё, соусники и тарелки.

Также с наступлением холодов жители России стали чаще приобретать одежду и обувь. В женском гардеробе самой популярной покупкой стала кожаная куртка. В выборе обуви мужчины отдали предпочтение кроссовкам и уггам.

Реже всего при подготовке к зиме россияне покупали варежки.

Ранее сообщалось, что в сентябре число заказов на готовую еду и продукты увеличилось на 10%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить