Самыми популярными товарами осени в России стали аэрогрили и кроссовки
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-площадки «Мегамаркет».
Первое место в категории «Бытовая техника» заняли аэрогриль и сковороды. По сравнению с 2022 годом спрос на эти товары вырос на 129 и 198% соответственно. Далее идут утюги и миксеры с ростом на 106 и 37% соответственно.
Из «Товаров для дома» россияне активно покупали постельное бельё, соусники и тарелки.
Также с наступлением холодов жители России стали чаще приобретать одежду и обувь. В женском гардеробе самой популярной покупкой стала кожаная куртка. В выборе обуви мужчины отдали предпочтение кроссовкам и уггам.
Реже всего при подготовке к зиме россияне покупали варежки.
Ранее сообщалось, что в сентябре число заказов на готовую еду и продукты увеличилось на 10%.