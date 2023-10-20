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Юрист Канов перечислил распространённые схемы обмана пенсионеров мошенниками

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Юрист, правозащитник, член ассоциации юристов России, руководитель и основатель группы компаний «ЦКА» Алексей Канов рассказал, какие схемы чаще всего применяют злоумышленники для обмана пожилых людей.

Пенсионера уговаривают пройти бесплатное обследование в современном медицинском центре, сообщил специалист в интервью газете «Известия».

«В процессе выявляют множество заболеваний, большая часть из которых опасна для здоровья, и навязывают дорогое лечение… Особенно им интересны одинокие пенсионеры с недвижимостью», — предупредил Канов.

Другая схема предполагает использование интернета и смартфона. К примеру, пенсионеру поступает звонок якобы от сотрудника банка, который сообщает о попытке списания средств с карты и просит уточнить личные данные жертвы, в том числе и те, которые обеспечивают доступ к счёту.

Третья схема — при которой мошенники похищают или изменяют персональные данные пенсионеров, чтобы получить права на их имущество, к примеру, подделывают электронную подпись.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с «Радио 1» рассказал, какие существуют риски при подключении к общественному Wi-Fi.

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