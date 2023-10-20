Ясненское соединение РВСН продолжает перевооружение на комплекс «Авангард»

Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области продолжает перевооружение на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщили в Минобороны России.

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инфраструктура района готова к принятию на дежурство ракетного полка.

В августе сообщалось, что Минобороны России до конца года завершит перевооружение мобильной группировки РВСН на подвижные стратегические ракетные комплексы «Ярс».