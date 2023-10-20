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Ясненское соединение РВСН продолжает перевооружение на комплекс «Авангард»

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Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения в Оренбургской области продолжает перевооружение на ракетный комплекс «Авангард». Об этом сообщили в Минобороны России.
Ясненское соединение РВСН продолжает перевооружение на комплекс «Авангард»
  • © Минобороны РФ

«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инфраструктура района готова к принятию на дежурство ракетного полка.

В августе сообщалось, что Минобороны России до конца года завершит перевооружение мобильной группировки РВСН на подвижные стратегические ракетные комплексы «Ярс».

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