Ясненское соединение РВСН продолжает перевооружение на комплекс «Авангард»
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«В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования «Авангард», — говорится в заявлении.
Отмечается, что инфраструктура района готова к принятию на дежурство ракетного полка.
В августе сообщалось, что Минобороны России до конца года завершит перевооружение мобильной группировки РВСН на подвижные стратегические ракетные комплексы «Ярс».