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«Известия»: в III квартале спрос на съёмные квартиры в регионах увеличился

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Спрос на съёмные квартиры в регионах увеличился в III квартале текущего года.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на руководителя аналитического центра «ДОМ.РФ» Михаила Гольдберга.

Он рассказал, что рынок отреагировал на улучшение макроэкономической ситуации в стране. Так, в июле–сентябре наблюдался восстановительный подъём экономики, уровень безработицы опустился до исторического минимума, ускорялся темп роста зарплат, что поддержало активный спрос на съёмные квартиры.

В итоге предложение не успевает за повышенным спросом, в результате чего увеличивается стоимость аренды, добавил Гольдберг.

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