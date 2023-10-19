МИД России: киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Трушнина
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«Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента «Известий» В.А. Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в заявлении МИД.
По словам Захаровой, украинские силовики использовали традиционный приём — рекрутирование через чат-боты в мессенджерах российских граждан, которые за деньги передали угрозы военкору.
«Преступников задержали по горячим следам. Они дали признательные показания», — сказала представитель МИД.
Она добавила, что, согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа.
Прокуратура ранее сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий».