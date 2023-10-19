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МИД России: киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Трушнина

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Киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Трушнина
  • globallookpress.com
  • © Власов Сергей

«Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента «Известий» В.А. Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в заявлении МИД.

По словам Захаровой, украинские силовики использовали традиционный приём — рекрутирование через чат-боты в мессенджерах российских граждан, которые за деньги передали угрозы военкору.

«Преступников задержали по горячим следам. Они дали признательные показания», — сказала представитель МИД.

Она добавила, что, согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа.

Прокуратура ранее сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий».

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