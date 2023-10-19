МИД России: киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Трушнина

Киевский режим готовил покушение на военкора «Известий» Валентина Трушнина, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Очередной мишенью спецслужбы режима Зеленского определили военного корреспондента «Известий» В.А. Трушнина, регулярно освещающего ход специальной военной операции из районов боевых действий», — сказано в заявлении МИД.

По словам Захаровой, украинские силовики использовали традиционный приём — рекрутирование через чат-боты в мессенджерах российских граждан, которые за деньги передали угрозы военкору.

«Преступников задержали по горячим следам. Они дали признательные показания», — сказала представитель МИД.

Она добавила, что, согласно признаниям арестованных, итогом оказываемого на военкора давления должна была стать расправа.

Прокуратура ранее сообщила о возбуждении дела по факту угроз журналисту «Известий».