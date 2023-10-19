Власти Лохова и Бухалова рассказали, что их устраивают названия сёл

RT поговорил с властями сёл Лохово и Бухалово после предложения депутатов Госдумы запретить оскорбительные названия населённых пунктов. Глава Лоховского поселения Иркутской области Пётр Шмаков рассказал, что жителей всё устраивает и никто не обижается.

«Всё у нас нормально, не надо ничего переименовывать», — сказали RT.

Десять лет назад директор местной школы предлагала поменять название из-за того, что выпускников при поступлении в иркутские вузы якобы дразнили словами, производными от названия деревни. От этой идеи отказались.

Жители деревни Бухалово (ударение на У) не захотят менять историческое название, сообщили RT в администрации МО Кенозерское Архангельской области.

«Через деревню проходит туристический маршрут — и вот туристы часто путают ударение, называя деревню Буха́лово», — рассказали там.

Как ранее сообщили ТАСС вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Антон Ткачёв, в Госдуму внесли законопроект о запрете использования в названиях населённых пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов.