Путин согласился с идеей перенести серверы интернет-игр в Россию

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости переноса серверов интернет-игр в Россию в зону ru.

Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, для того чтобы блокировать зону com и перевести серверы в зону ru.

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — приводит РИА Новости ответ Путина.

В июле прошлого года также стало известно, что в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета в России была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.