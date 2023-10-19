Узнать больше

Путин согласился с идеей перенести серверы интернет-игр в Россию

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости переноса серверов интернет-игр в Россию в зону ru.
Путин согласился с идеей перенести серверы интернет-игр в Россию
  • РИА Новости

Председатель исполнительного комитета Федерации бокса России Умар Кремлёв на Совете по физической культуре и спорту предложил включить интернет-игры в единый регулятор, для того чтобы блокировать зону com и перевести серверы в зону ru.

«Проработать — это да. Надо сделать. Не проработать, а сделать, и нужно включить это в единый регулятор», — приводит РИА Новости ответ Путина.

В июле прошлого года также стало известно, что в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета в России была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить