РБК: власти России с операторами успешно провели учения по проверке устойчивости Рунета
- Gettyimages.ru
- © Edwin Tan
Как сообщил изданию представитель Роскомнадзора, подобные учения должны проводиться не реже раза в год.
«Учения прошли успешно», — сказал он.
При этом один из собеседников отметил, что задачей закона «О суверенном Рунете» является сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении её извне.
В июле прошлого года также стало известно, что в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета в России была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.