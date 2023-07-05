РБК: власти России с операторами успешно провели учения по проверке устойчивости Рунета

Российские власти совместно с операторами успешно провели очередные учения по проверке устойчивости Рунета, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Как сообщил изданию представитель Роскомнадзора, подобные учения должны проводиться не реже раза в год.

«Учения прошли успешно», — сказал он.

При этом один из собеседников отметил, что задачей закона «О суверенном Рунете» является сохранение работоспособности российского сегмента Сети при отключении её извне.

В июле прошлого года также стало известно, что в рамках учений по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования интернета в России была протестирована возможность физического отключения Рунета от глобальной сети.