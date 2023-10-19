В Богородске задержали повредившего памятник героям Великой Отечественной войны

В Богородске Нижегородской области задержали повредившего памятник героям Великой Отечественной войны. Вандалом оказался 18-летний молодой человек.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Инцидент произошёл на территории одной из городских школ. По словам задержанного, он был пьян и не знал, что мемориал посвящён героям Великой Отечественной войны.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».

Ранее сообщалось, что в Челябинской области найдены девочки, якобы жарившие что-то на Вечном огне.