В Челябинской области найдены девочки, якобы жарившие что-то в Вечном огне
- РИА Новости
«Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания», — приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что с подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа.
Ранее сообщалось, что правоохранители Тюмени проводят разыскные мероприятия после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором вандал оскверняет мемориал «Вечный огонь».