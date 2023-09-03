В Челябинской области найдены девочки, якобы жарившие что-то в Вечном огне

Полиция нашла девочек-подростков в городе Чебаркуль Челябинской области, которые, предположительно, что-то жарили в Вечном огне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что правоохранители Тюмени проводят разыскные мероприятия после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором вандал оскверняет мемориал «Вечный огонь».