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В Челябинской области найдены девочки, якобы жарившие что-то в Вечном огне

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Полиция нашла девочек-подростков в городе Чебаркуль Челябинской области, которые, предположительно, что-то жарили в Вечном огне, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
В Челябинской области найдены девочки, якобы жарившие что-то в Вечном огне
  • РИА Новости

«Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» установили личности обеих школьниц 11 и 12 лет и адреса их проживания», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с подростками и их родителями была проведена профилактическая беседа.

Ранее сообщалось, что правоохранители Тюмени проводят разыскные мероприятия после того, как в социальных сетях появилось видео, на котором вандал оскверняет мемориал «Вечный огонь».

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