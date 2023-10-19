RT: алкогольное или наркотическое опьянение у пасынка Намина не подтверждается

Состояние алкогольного или наркотического опьянения у пасынка основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна) Романа Микояна, который подозревается в двойном убийстве, по предварительным данным, не подтверждается. Об этом сообщил источник RT в правоохранительных органах.

По словам источника, окончательные результаты освидетельствования пока не готовы. Допрос подозреваемого продолжается.

По информации RT, последние пять лет Роман Микоян работал в фирмах, которые с помощью дронов занимались удалённым контролем строительства карьеров, полигонов ТБО.

Также мужчина интересовался криптовалютой и состоял в нескольких тематических группах.

Ранее сообщалось, что приёмный сын российского рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве сводного брата и бабушки.