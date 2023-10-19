RT: алкогольное или наркотическое опьянение у пасынка Намина не подтверждается
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По словам источника, окончательные результаты освидетельствования пока не готовы. Допрос подозреваемого продолжается.
По информации RT, последние пять лет Роман Микоян работал в фирмах, которые с помощью дронов занимались удалённым контролем строительства карьеров, полигонов ТБО.
Также мужчина интересовался криптовалютой и состоял в нескольких тематических группах.
Ранее сообщалось, что приёмный сын российского рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве сводного брата и бабушки.