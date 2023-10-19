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«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платной дороге

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«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платной дороге.
«Яндекс.Карты» начали показывать стоимость проезда по платной дороге
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба сервиса.

«Это позволяет водителям заранее оценить расходы или выбрать маршрут бесплатных дорог, если это возможно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость будет показана не для всей трассы, а только для того участка, который нужно по ней проехать.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая прокомментировала ситуацию с направленным ранее в Минтранс предложением о включении многодетных родителей в список льготных категорий, которым положен бесплатный проезд по платным дорогам.

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