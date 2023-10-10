В ГД хотят предоставить многодетным право бесплатного проезда по платным дорогам
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Минтрансу было предложено рассмотреть возможность распространить льготу на многодетные семьи, поскольку для многих из них автопутешествие — это наиболее доступный способ отдыха, прокомментировала Буцкая для «Парламентской газеты».
В конце сентября депутат получила ответ, подписанный заместителем директора департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Равилем Гайнетдиновым. В нём говорится, что льготный проезд по платным дорогам для многодетных не предусмотрен действующим законодательством. Он также указал, что часть платных участков эксплуатируют на основе концессионных соглашений с частными партнёрами.
Кроме того, оказание мер социальной поддержки «затруднительно в силу технических особенностей работы действующих систем сбора платы», отметили в министерстве.
«Но это не тот подход, с которым мы можем согласиться, и мы будем добиваться глубокой проработки вопроса», — заключила депутат.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря.