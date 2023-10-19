Подозреваемый в убийстве сына и тёщи Стаса Намина сам взял фамилию музыканта
- РИА Новости
Отмечается, что Микоян никогда официально не усыновлял Романа, который является сыном его бывшей жены.
В пресс-центре музыканта назвали Романа неработающим игроманом, страдающим высокомерием, ненавистью к людям, жестокостью и наркозависимостью.
При этом в пресс-службе добавили, что родной сын музыканта Артём был великолепно образован, воспитан и жалел «маргинального сводного брата», не прерывая с ним связь.
Ранее сообщалось, что приёмный сын российского рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве сводного брата и бабушки.