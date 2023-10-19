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Подозреваемый в убийстве сына и тёщи Стаса Намина сам взял фамилию музыканта

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Роман Микоян, который подозревается в убийстве сына и тёщи основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина (Анастаса Микояна), сам взял фамилию музыканта и сменил отчество на Анастасович, заявили RT в пресс-службе музыканта.
Подозреваемый в убийстве сына и тёщи Стаса Намина сам взял фамилию музыканта
  • РИА Новости

Отмечается, что Микоян никогда официально не усыновлял Романа, который является сыном его бывшей жены.

В пресс-центре музыканта назвали Романа неработающим игроманом, страдающим высокомерием, ненавистью к людям, жестокостью и наркозависимостью.

При этом в пресс-службе добавили, что родной сын музыканта Артём был великолепно образован, воспитан и жалел «маргинального сводного брата», не прерывая с ним связь.

Ранее сообщалось, что приёмный сын российского рок-музыканта Стаса Намина Роман признался в убийстве сводного брата и бабушки.

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