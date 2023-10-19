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Для малого бизнеса Москвы провели более миллиона консультаций за 11 лет

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Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» предприятия за 11 лет получили более миллиона консультаций.
Для малого бизнеса Москвы провели более миллиона консультаций за 11 лет
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется», — заявила Сергунина.

За бизнес-консультациями обращаются производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании.

Ранее сообщалось, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.

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