Для малого бизнеса Москвы провели более миллиона консультаций за 11 лет

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в рамках проекта «Малый бизнес Москвы» предприятия за 11 лет получили более миллиона консультаций.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется», — заявила Сергунина.

За бизнес-консультациями обращаются производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании.

Ранее сообщалось, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.