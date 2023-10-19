Для малого бизнеса Москвы провели более миллиона консультаций за 11 лет
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Эксперты помогают разобраться более чем в 100 темах по запуску и развитию бизнеса. Среди них налогообложение, участие в госзакупках, планирование рекламных кампаний, оптимизация сайта и многое другое. Список постоянно обновляется и дополняется», — заявила Сергунина.
За бизнес-консультациями обращаются производители одежды и обуви, предприятия общественного питания, издательства и другие компании.
Ранее сообщалось, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тыс. человек.