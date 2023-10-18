В малом и среднем бизнесе Калининградской области работают 240 тысяч человек
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Как отметил Алиханов, растёт число жителей, вовлечённых в малое и среднее предпринимательство. По итогам первого полугодия 2023 года показатель приближается к 240 тыс. человек, что на 6% выше данных 2022 года.
«Малый и средний бизнес стал действительно опорой для нашего региона и в целом для страны. Калининградская область уже четвёртый год подряд входит в десятку лидеров по вовлечённости населения в малый и средний бизнес», — сказал губернатор.
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