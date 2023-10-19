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Собянин: в Алабушеве создадут производство по выпуску онкопрепаратов

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на базе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Алабушеве создадут новый биотехнический комплекс концерна «Россиум» по производству медицинских препаратов.
Собянин: в Алабушеве создадут производство по выпуску онкопрепаратов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Создадим новое производство препаратов для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний», — отметил мэр в своём тексте.

Производство планируют запустить в 2027 году. Первый выпуск готовой продукции ожидается не позднее I квартала 2028 года.

Новое предприятие включено в фармацевтический кластер столицы, в состав которого входят 11 компаний и восемь заводов.

Ранее НСН со ссылкой на слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова сообщила, что в столичном районе Капотня построят завод по производству товарного и архитектурного бетона.

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