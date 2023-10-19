Замхудрука Театра Намина рассказала о подозреваемом в убийстве сына и тёщи артиста
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Она рассказала, что Роман является сыном бывшей жены рокера от первого брака, а Намин с ними давно не общается.
«Он [Роман] никогда не был его сыном, никогда не был усыновлённым, всегда был психически неуравновешенным», — отметила Исаева.
По её словам, убитый сын Намина был добрым, талантливым и очень отзывчивым молодым человеком.
Исаева также заявила, что имущественных претензий к Стасу у Романа быть не может, поэтому она не верит в версию о том, что убийство могло произойти из-за жилищных споров.
Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал отморозком своего приёмного сына Романа, подозреваемого в убийстве тёщи и родного сына музыканта.
В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела 85-летней тёщи и сына музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.
Подозреваемый задержан по горячим следам, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.