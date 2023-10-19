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Замхудрука Театра Намина рассказала о подозреваемом в убийстве сына и тёщи артиста

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Заместитель худрука Театра Намина Анна Исаева заявила, что Роман Микоян, подозреваемый в убийстве тёщи и сына музыканта и продюсера Стаса Намина, мог иметь проблемы с алкоголем и наркотиками.
Замхудрука Театра Намина рассказала о подозреваемом в убийстве сына и тёщи артиста
  • Gettyimages.ru

Она рассказала, что Роман является сыном бывшей жены рокера от первого брака, а Намин с ними давно не общается.

«Он [Роман] никогда не был его сыном, никогда не был усыновлённым, всегда был психически неуравновешенным», — отметила Исаева.

По её словам, убитый сын Намина был добрым, талантливым и очень отзывчивым молодым человеком.

Исаева также заявила, что имущественных претензий к Стасу у Романа быть не может, поэтому она не верит в версию о том, что убийство могло произойти из-за жилищных споров.

Стас Намин в беседе с «Газетой.Ru» назвал отморозком своего приёмного сына Романа, подозреваемого в убийстве тёщи и родного сына музыканта.

В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела 85-летней тёщи и сына музыканта. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.

Подозреваемый задержан по горячим следам, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.

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