Мать взятой в заложницы в Екатеринбурге девочки раскрыла подробности инцидента
- РИА Новости
Утром 18 октября на улице Машиностроителей в Екатеринбурге мужчина, брат матери девочки, закрылся с ребёнком в ванной и стал угрожать ей расправой, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
«Со слов девушки, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы», — сообщили в ведомстве.
В ответ на это женщина вызвала полицию.
Силовики взломали дверь и спасли ребёнка.
Возбуждено уголовное дело.