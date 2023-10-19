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Мать взятой в заложницы в Екатеринбурге девочки раскрыла подробности инцидента

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В Екатеринбурге мать двухлетней девочки, которую накануне взял в заложницы её дядя, рассказала, что перед происшествием он вёл себя нервно.
Мать взятой в заложницы в Екатеринбурге девочки раскрыла подробности инцидента
  • РИА Новости

Утром 18 октября на улице Машиностроителей в Екатеринбурге мужчина, брат матери девочки, закрылся с ребёнком в ванной и стал угрожать ей расправой, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Со слов девушки, брат начал вести себя нервно уже накануне, а утром стал высказывать угрозы», — сообщили в ведомстве.

В ответ на это женщина вызвала полицию.

Силовики взломали дверь и спасли ребёнка.

Возбуждено уголовное дело.

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