В Екатеринбурге спасли двухлетнюю девочку, которую взял в заложники её дядя
- РИА Новости
Инцидент произошёл 18 октября.
Подозреваемый, находясь в квартире на улице Машиностроителей в Екатеринбурге, взял в заложники двухлетнюю девочку, вооружившись консервным ножом и металлической вилкой, сообщил URA.RU и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.
«Он заперся с ней в ванной и стал угрожать ей расправой. Силовикам пришлось взламывать дверь и спасать девочку», — добавил полковник юстиции.
Жизни ребёнка ничего не угрожает.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двум воспитателям частного детского сада.