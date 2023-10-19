В Екатеринбурге спасли двухлетнюю девочку, которую взял в заложники её дядя

В Екатеринбурге 28-летний мужчина, вооружённый ножом, силой удерживал в квартире свою двухлетнюю племянницу. Правоохранители взломали дверь в ванную, где он закрылся, и спасли ребёнка.

Инцидент произошёл 18 октября.

Подозреваемый, находясь в квартире на улице Машиностроителей в Екатеринбурге, взял в заложники двухлетнюю девочку, вооружившись консервным ножом и металлической вилкой, сообщил URA.RU и. о. руководителя СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов.

«Он заперся с ней в ванной и стал угрожать ей расправой. Силовикам пришлось взламывать дверь и спасать девочку», — добавил полковник юстиции.

Жизни ребёнка ничего не угрожает.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи СК в Новосибирске предъявили обвинение в жестоком обращении и истязании малолетних двум воспитателям частного детского сада.