Россиянам посоветовали отложить на покупку товаров для авто 0,5% от цены машины

Специалист Максим Соколов рассказал в беседе с RT, что пригодится начинающему водителю при покупке первого автомобиля.

Прежде всего он рассказал, что обязательно должно быть в машине с первых дней использования.

«Кроме набора документов (водительское удостоверение, СТС (свидетельство о регистрации транспортного средства), ОСАГО, ПТС) в автомобиле обязательно нужно иметь аптечку, знак аварийной остановки, буксировочный трос, запасное колесо, ремонтный комплект для шин», — подчеркнул эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Спустя какое-то время можно приобрести видеорегистратор, парковочные датчики, навигатор и инструменты, посоветовал собеседник RT.

«Как и со многими другими товарами, можно следить за сезонным спросом. Так, зимнюю резину можно покупать весной или летом, а летнюю — осенью или зимой, равно как воск, жидкость для омывателя и другие товары, нужные для ухода за авто зимой. Щётки стеклоочистителя и автомобильные аккумуляторы можно покупать в любое время, но желательно делать это заранее, чтобы избежать дополнительных затрат и ожидания доставки», — объяснил эксперт.

По его словам, на покупку товаров для автомобиля рекомендуется закладывать сумму примерно от 0,5% стоимости машины.

«Например, если стоимость авто составляет 1 млн рублей, то на покупку можно выделить от 5 тыс. рублей. Эта сумма позволит покрыть основные расходы», — пояснил Соколов.

Также он порекомендовал, какую информацию важно подготовить и запомнить или зафиксировать водителю-новичку.

В частности, к важным данным, по мнению специалиста, относятся номер водительского удостоверения, дата выдачи и срок его действия, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, контактные данные страховой компании (телефон, адрес), номера телефонов экстренных служб (МЧС, полиция, скорая помощь), телефон ГИБДД, контакты автосервиса и магазина запчастей, адреса заправок с качественным топливом, номера телефонов эвакуационных служб.

Ранее аналитики провели опрос и выяснили, как часто россияне ремонтируют свои автомобили, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми.