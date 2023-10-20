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Больше всего россияне интересуются курсами по программированию и психологии

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Анастасия Румянцева
Аналитики проанализировали работу платформы с короткими онлайн-курсами вузов и индустриальных компаний. Согласно данным, которые имеются в распоряжении RT, наибольшим спросом пользуются программы по программированию, теории вероятностей, английскому языку и психологии.
Больше всего россияне интересуются курсами по программированию и психологии
  • Gettyimages.ru

Лидером по количеству учащихся стало направление по программированию на языке Python.

Как отметили эксперты, именно этот язык входит во всевозможные рейтинги популярных — а значит, находится на слуху даже у людей, далёких от цифровой индустрии.

Это способствует тому, что многие выбирают Python для первых шагов в IT и последующей переквалификации в разработке.

Вторым по популярности, согласно анализу работы платформы «Академика» (от Skillbox), стало направление по теории вероятностей.

Отмечается, что на курсе обучаются как маркетологи и управленцы из IT, так и начинающие учёные и data-аналитики — все, чья регулярная работа касается взаимодействия с цифрами.

Тройку лидеров замыкают курсы по английскому языку. На платформе также открыты немецкий и японский языки для начинающих — они тоже пользуются высоким спросом.

Следующим популярным направлением стала психология. Тренд на осознанность и самопознание, который после пандемии обрёл массовые масштабы, проявляется именно так, отмечается в исследовании.

Как считают аналитики, стоимость консультаций может отпугивать тех, кто только начинает свой путь в психологии, поэтому бесплатные программы для развития навыков самопомощи и прокачки теоретической базы пользуются спросом.

Ранее Михаил Череповский, руководитель олимпиадного направления VK, рассказал в беседе с RT о преимуществах участия в IT-соревнованиях для школьников.

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