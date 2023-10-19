Игорь Саруханов принёс соболезнования Намину в связи с убийством сына и тёщи
- РИА Новости
«Для меня это как обухом по голове. Стас для меня — это часть моей жизни, это учитель, друг и брат. Это когда в любое время ночи звонок и так 24 на 7. Я собирался звонить ему», — поделился он в беседе с телеканалом «Звезда».
Саруханов выразил соболезнования Намину, родным и близким убитых и назвал произошедшее кошмаром.
В четверг, 19 октября, в деревне Крюково в Истринском районе найдены тела сына музыканта и его 85-летней тёщи. У Артёма Микояна и Парасковии Ткаченко множественные ножевые ранения.
Подозреваемый задержан, это сводный брат Артёма и приёмный сын музыканта Намина Роман Микоян.