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Более половины россиян планируют встречать Новый год дома

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Новое исследование показало, что 60% принявших в нём участие россиян будут отмечать Новый год дома. В новогоднее путешествие планируют отправиться лишь 15% опрошенных.
Более половины россиян планируют встречать Новый год дома
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса электронных платежей «ЮMoney».

Согласно полученным данным, ещё 8% россиян встретят Новый год за городом или на даче, 7% респондентов отправятся в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.

Больше половины россиян (58%) планируют отмечать Новый год с семьёй, а ещё 15% — в компании друзей.

В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, ещё 5% встретят праздник с котом или собакой. Ещё 4% пока не решили, с кем будут встречать праздник.

Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.

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