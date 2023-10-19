Более половины россиян планируют встречать Новый год дома
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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса электронных платежей «ЮMoney».
Согласно полученным данным, ещё 8% россиян встретят Новый год за городом или на даче, 7% респондентов отправятся в гости, а 5% проведут новогоднюю ночь на городских площадках.
Больше половины россиян (58%) планируют отмечать Новый год с семьёй, а ещё 15% — в компании друзей.
В одиночестве собираются праздновать 18% опрошенных, ещё 5% встретят праздник с котом или собакой. Ещё 4% пока не решили, с кем будут встречать праздник.
Ранее вице-президент российского Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что планировать отдых на новогодние праздники лучше заранее. По словам эксперта, стоимость туров на популярные направления будет расти.