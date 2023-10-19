Водитель насмерть сбил двух пешеходов в Омской области

В Большереченском районе Омской области на 218-м километре трассы Омск — Тара водитель насмерть сбил двух человек, после чего скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, мужчина позже сам явился в полицию с повинной. Признаков алкогольного опьянения у него не выявили. По словам виновника ДТП, его ослепил встречный автомобиль.

Также стало известно, что в Тюмени на улице Широтной автомобиль сбил 14-летнюю школьницу, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, девочка выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода к автомобилю мамы. По словам 30-летнего водителя, он не смог вовремя заметить пешехода», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП с беременной женщиной в Петербурге.