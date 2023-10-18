Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 28,3% за квартал

Продажи подержанных электромобилей в России в III квартале 2023 года выросли на 28,3% по сравнению с II кварталом и на 115,7% по сравнению с июлем — сентябрём 2022 года.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто».

Самой популярной моделью на рынке электромобилей с пробегом в III квартале стала Nissan Leaf. Её доля составила 18,4% от всех продаж.

Далее следуют Zeekr 1 и Tesla Model 3.

Ранее Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС, рассказал в беседе с RT о перспективах развития электротранспорта в России.