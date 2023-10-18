Узнать больше

Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 28,3% за квартал

Короткая ссылка
Продажи подержанных электромобилей в России в III квартале 2023 года выросли на 28,3% по сравнению с II кварталом и на 115,7% по сравнению с июлем — сентябрём 2022 года.
Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 28,3% за квартал
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто».

Самой популярной моделью на рынке электромобилей с пробегом в III квартале стала Nissan Leaf. Её доля составила 18,4% от всех продаж.

Далее следуют Zeekr 1 и Tesla Model 3.

Ранее Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС, рассказал в беседе с RT о перспективах развития электротранспорта в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить