Продажи подержанных электромобилей в России выросли на 28,3% за квартал
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Авто».
Самой популярной моделью на рынке электромобилей с пробегом в III квартале стала Nissan Leaf. Её доля составила 18,4% от всех продаж.
Далее следуют Zeekr 1 и Tesla Model 3.
Ранее Дмитрий Евдокимов, научный сотрудник лаборатории инфраструктурных и пространственных исследований ЦПЭ ИПЭИ РАНХиГС, рассказал в беседе с RT о перспективах развития электротранспорта в России.