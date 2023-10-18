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Депутат Кошелев посоветовал не покупать квартиру по доверенности

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Первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев дал рекомендации по покупке квартиры на вторичном рынке. По его словам, стоит с осторожностью отнестись к приобретению жилья, полученного по наследству.
Депутат Кошелев посоветовал не покупать квартиру по доверенности
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«Сначала надо проверить правоустанавливающие документы собственника на квартиру: свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство и т. д. К покупке унаследованных квартир стоит отнестись с осторожностью», — заявил Кошелев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, следующим важным шагом станет Единый жилищный документ, в котором указана полная информация о квартире и прописанных жильцах.

«Если владелец квартиры — несовершеннолетний, то нужно будет согласие органов опеки на продажу. Если продаваемая квартира — единственное жильё ребёнка, то его нельзя будет выписать из неё», — уточнил депутат.

Кроме того, рекомендуется получить у нотариуса выписку из ЕГРН, в которой содержатся данные о собственнике квартиры, обременениях и аресте.

«Также можно попросить продавца предоставить оплаченные квитанции за электроэнергию, воду, капитальный ремонт, газ, телефон. В противном случае есть риск купить квартиру с многотысячными долгами», — посоветовал Кошелев.

Он добавил, что договор купли-продажи нужно подписывать с собственником лично, а не по доверенности.

Ранее газета «Известия» сообщала, что спрос на студии в новостройках России в январе — сентябре 2023 года вырос на 25%. Просмотры объявлений о продаже однокомнатного жилья показали рост на 4%.

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