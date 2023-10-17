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Спрос на студии в новостройках России вырос на 25% с начала года

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Спрос на студии в новостройках России в январе — сентябре 2023 года вырос на 25%. Просмотры объявлений о продаже однокомнатного жилья показали рост на 4%.
Спрос на студии в новостройках России вырос на 25% с начала года
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Яндекс Недвижимость» и «Пульс продаж новостроек».

Объявления о продаже двух- и трёхкомнатных квартир стали собирать меньше просмотров. Спрос снизился на 9 и 21% соответственно.

«В связи с активной динамикой курса валют в этом году особенно популярен сегмент инвестиционно привлекательного жилья, к которому как раз относятся студии. Отчасти потому, что этот сегмент обычно самый востребованный у арендаторов — такие квартиры в Москве в III квартале сдавались в среднем за десять дней — на 47% быстрее, чем квартиры с двумя и более комнатами», — заявил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

Ранее эксперт рынка недвижимости Москвы Валерий Летенков в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, какие существуют скрытые риски при приобретении квартиры.

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