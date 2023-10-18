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На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве на миллиард рублей

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Петровский районный суд Ставропольского края рассмотрит уголовное дело в отношении трёх человек, обвиняемых в мошенничестве на сумму в 1 млрд рублей.
На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве на миллиард рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

По версии следствия, в период с сентября 2015 года по апрель 2018 года, обвиняемые заключали договора о покупке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. После чего не выполняли свои обязательства — не производили оплату поставщикам либо не поставляли зерновые культуры покупателям.

Полученная на хранение продукция переоформлялась на подконтрольные фирмы и в последующем реализовывалась третьим лицам.

В общей сложности доказано 27 эпизодов преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве с 27 потерпевшими.

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