На Ставрополье перед судом предстанут обвиняемые в мошенничестве на миллиард рублей
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Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.
По версии следствия, в период с сентября 2015 года по апрель 2018 года, обвиняемые заключали договора о покупке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. После чего не выполняли свои обязательства — не производили оплату поставщикам либо не поставляли зерновые культуры покупателям.
Полученная на хранение продукция переоформлялась на подконтрольные фирмы и в последующем реализовывалась третьим лицам.
В общей сложности доказано 27 эпизодов преступной деятельности.
Ранее сообщалось, что в Тюмени вынесли приговор по делу о мошенничестве с 27 потерпевшими.