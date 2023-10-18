Бастрыкин: следователи раскрыли 3974 преступления прошлых лет с начала 2023 года

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за январь — август 2023 года раскрыто 3974 преступления прошлых лет, из них более половины — тяжкие и особо тяжкие деяния.

«Например, в ходе работы по раскрытию серийных преступлений с помощью молекулярно-генетической экспертизы, проведённой судебно-экспертным центром ведомства, установлены лица, совершившие убийство несовершеннолетней девушки в Москве в 2003 году. Установлена также причастность одного из задержанных к аналогичному убийству девушки в 2002 году», — сказал Бастрыкин в беседе с «Российской газетой».

Как отметил глава СК, успешно раскрываются преступления прошлых лет и в новых регионах. Например, задержан причастный к убийству мужчины в 2015 году в Луганске.

Также в суд направлено уголовное дело об убийстве в Зеленограде в 2000 году, когда в медучреждении скончалась женщина, госпитализированная со множественными ранами.

«Следователи и криминалисты тщательно изучили материалы дела, повторно допросили свидетелей, сотрудников больницы, получили характеризующий материал на погибшую и её окружение. Выяснилось, что сожитель погибшей в ходе первоначальных следственных действий давал ложные показания, вводя следствие в заблуждение», — сообщил Бастрыкин.

По его словам, при проведении повторного допроса с учётом других полученных следствием данных мужчина дал показания о своей причастности к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Кургане раскрыли дело об убийстве женщины, которое было совершено в 2000 году.