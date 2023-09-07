В Кургане раскрыли дело об убийстве 23-летней давности
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного СУ СК России.
«По результатам комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, с помощью сопоставления и тщательного анализа результатов следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей», — заявили в ведомстве.
По имеющимся данным, между подозреваемым и жертвой произошёл конфликт.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области раскрыли дело об убийстве двух жительниц Красноуфимского района, которое было совершено в 2012 году.