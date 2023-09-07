В Кургане раскрыли дело об убийстве 23-летней давности

В Кургане раскрыли дело об убийстве женщины, которое было совершено в 2000 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт областного СУ СК России.

«По результатам комплекса судебно-медицинских и генетических экспертиз, с помощью сопоставления и тщательного анализа результатов следователям удалось установить причастность мужчины к данному убийству, а также установить орудие убийства и способ нанесения задержанным смертельных телесных повреждений погибшей», — заявили в ведомстве.

По имеющимся данным, между подозреваемым и жертвой произошёл конфликт.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области раскрыли дело об убийстве двух жительниц Красноуфимского района, которое было совершено в 2012 году.