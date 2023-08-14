Узнать больше

В Свердловской области раскрыли дело о двойном убийстве 10-летней давности

Короткая ссылка
В Свердловской области раскрыли дело об убийстве двух жительниц Красноуфимского района, которое было совершено в 2012 году.
В Свердловской области раскрыли дело о двойном убийстве 10-летней давности
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на следственный отдел по Красноуфимску и пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Обвинение предъявлено двум братьям.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявил руководитель следственного отдела по Красноуфимску Сергей Пустынников.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых рассказал, что обвиняемые — ранее судимые братья.

«Причём старший из них некоторое время назад сменил фамилию и место жительства, видимо решив начать жизнь с чистого листа. Фактически он проживал в городе Верхнем Уфалее Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат — неработающий гражданин, он проживал в одном из сёл Красноуфимского района, где и был задержан», — уточнил он.

Оба заключены под стражу. Они признались в совершении убийства.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 54-летнему жителю Волгограда по делу об убийстве его друга, совершённом в 2009 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить