В Свердловской области раскрыли дело о двойном убийстве 10-летней давности

В Свердловской области раскрыли дело об убийстве двух жительниц Красноуфимского района, которое было совершено в 2012 году.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на следственный отдел по Красноуфимску и пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Обвинение предъявлено двум братьям.

«Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявил руководитель следственного отдела по Красноуфимску Сергей Пустынников.

Начальник пресс-службы областного ГУ МВД России Валерий Горелых рассказал, что обвиняемые — ранее судимые братья.

«Причём старший из них некоторое время назад сменил фамилию и место жительства, видимо решив начать жизнь с чистого листа. Фактически он проживал в городе Верхнем Уфалее Челябинской области, работал грузчиком. Другой брат — неработающий гражданин, он проживал в одном из сёл Красноуфимского района, где и был задержан», — уточнил он.

Оба заключены под стражу. Они признались в совершении убийства.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор 54-летнему жителю Волгограда по делу об убийстве его друга, совершённом в 2009 году.