В Волгограде мужчину приговорили к 11 годам колонии за убийство 14-летней давности

Суд вынес приговор 54-летнему жителю Волгограда по делу об убийстве его друга, совершённом в 2009 году.

Подсудимого приговорили к 11 годам колонии строгого режима, сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

В декабре 2009 года волгоградец напал на своего 37-летнего друга с ножом после ссоры в кафе. Злоумышленник нанёс жертве восемь ранений, что привело к летальному исходу.

По горячим следам нападавшего задержать не удалось, он уехал из города в Челябинскую область, где прожил 13 лет с документами на чужое имя.

Зимой 2023 года в базу данных МВД попала его фотография, после чего мужчину задержали.

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета России по Тверской области завершило расследование тройного убийства 28-летней давности.